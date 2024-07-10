Etiketleri güneş çarptı! Yaz ürünü tarlada yandı, fiyatlar fırladı

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte; mevsim meyve ve sebzelerinde fiyatlar olması gerekenin çok üstüne çıktı. Domates, biber ile başlayan fiyat artışları, karpuz ve kavun ile devam etti. Son olarak fasulye fiyatlarının 200 liraya çıktığı görüldü. Yaşanan bu durumda, üretici ile tüccar arasındaki fiyat dengesizliği, yüksek kar hırsı, aracılar ile komisyoncuların fahiş kar marjları ve marketler etkili oldu. Ancak yaşanan kuraklık da fiyat artışlarında önemli rol oynadı. Beklenen yağışlar gelmediği gibi, üretici ilk baharı görmeden, kış ayından aşırı sıcakların yaşandığı yaz ayına geçti. Yaz meyve ve sebzelerinin çoğu tarlada yandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle fazla sulama yapılan ürünlerde bozulmalar yaşandı. Birçok üründe rekolte düştü.

ÜRÜNLER KÖKLERİNDEN KURUDU

Ziraat Mühendisi Irmak Özden, bu yıl meyve ve sebze üretiminin aşırı sıcaklardan ciddi anlamda etkilendiğini belirterek "Yüksek sıcaklıklardan dolayı bitkiler kendini korumak adına aşırı su tüketiyor. Bu da bitkinin doğasını bozuyor. Strese giren ürün ya köklerinden ya da yapraklarından kurumaya başlıyor. Yüksek sıcaklık ve ultraviyole ışınlarının fazla gelmesi nedeniyle meyve ve sebzelerde yanıklar oluşuyor. Bu da ürünün kalitesini bozuyor, tarlada bozulan ürünün fiyatı düşüyor" dedi.

ÜZÜM FİYATLARI DA ARTACAK

Yaz sıcaklarının ilk etkilediği ürünlerin karpuz ve kavun olduğunu söyleyen Özden "Özellikle Adana ve Diyarbakır'da bunu gördük. Ürünler tarlada yandı. Aynı durum, domates, kiraz, fıstık, fasulye ve börülcede de görüldü" dedi. Yüksek sıcaklık ile birlikte havadaki nemin de etkisiyle tarlada zararlıların arttığını dile getiren Özden şunları kaydetti: Aşırı sıcaklar birçok faktörü olumsuz etkiliyor. Nemin artması ile hastalıklar baş gösteriyor. Tarım iklime bağlı olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Şimdi sırada üzüm hasadı var. Koruk döneminde olan üzümde aşırı sıcak ve nemden dolayı kayıplar gözleniyor.

GÖLGELEME SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Aşırı sıcaklar nedeniyle üreticilerin çeşitli tedbirlere başvurduğunu söyleyen Özden "Sulama sıklığının artırılması tek çözüm değil. Aksine bu durum ürünün formunu bozuyor. Bu nedenle üreticiler 'gölgeleme' yöntemine başvuruyor. Çeşitli aparat ve direkler ile gölgeleme yapılıyor. Temel amaç, yüksek güneş ışınlarından meyve-sebzeyi korumak, renk ve form değişimini önlemek" diye konuştu.

ÜRÜNLERİN ÇOĞU TARLADA YANDI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliğinin etkisiyle bu yıl normallerin üzerinde gerçekleşen sıcakların tarımsal üretime ve tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek "Üstüne üstlük çıkan yangınlar da üretimi vurdu. Araştırmalar ülkemizde yangınların takribi yüzde 80'inin haziran-ekim döneminde çıktığını gösteriyor. Yaşanan afetler en fazla tarım sektörünü ve üreten çiftçilerimizi etkiliyor. Bir üretim sezonu emek veren çiftçilerimiz çıkan bir yangınla mahsulünü kaybediyor. Aşırı sıcaklıklar sebebiyle Adana'da kavun, karpuz, domates ve biber başta olmak üzere sebzeler yandı. Manisa'da üzüm bağları yandı. Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle daha fazla sulama yapıldı. Artan sulama ücretlerinin yanı sıra sulama sayısının artması maliyetleri daha da artırdı" diye konuştu.

Kiraz ve domateste erken hasat

Adana'nın Feke ilçesinde sıcak hava sebebiyle kiraz hasadı 1 ay erken tamamlandı. Kiraz üreticisi İbrahim Gün, Adana'da hava sıcaklığının bu sene mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirterek "Burada yetişen kirazlar Çukurova'ya ulaşıyor. Üretmek çok güzel bir duygu. Her sene ağustos ayında son bulan kiraz hasadımız bu sene iklim değişikliği nedeniyle temmuz ayında tamamlandı. İklim değişikliği Toros Dağlarını da etkiledi. Sularımızın çekildiğini görüyoruz" dedi. Kirazda olduğu gibi domateste de erken hasat yapıldı. Türkiye'nin kuru domates üretim üssü olan İzmir Torbalı'da kurutma mesaisi geçmiş yıllara göre 10 gün erken başladı.

KAAN ZENGİNLİ