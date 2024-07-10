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FETÖ'den yeni şifre! Hepsine tatil yolu göründü

FETÖ'nün kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin iletişimde kullandıkları yeni şifreler de ortaya döküldü. FETÖ'cüler kolluk kuvvetlerini 'Tatilciler', gözaltına alınan FETÖ'cüleri ise 'Tatile götürüldüler' ifadeleriyle kodlamış.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 08:06, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 07:43
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FETÖ'den yeni şifre! Hepsine tatil yolu göründü

FETÖ'nün güncel kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ilginç detaylara ulaşıldı. 2018'den itibaren FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla yeniden yapılanmaya başlayan FETÖ'nün üniversiteler dışında lise ve ilkokullarda da örgütlendiği ortaya çıktı. Örgütün özellikle kadın yapılanması için oluşturduğu eğitim birimine ilkokul, lise ve üniversite mesulleri atadığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada güncel eğitim yapılanması tüm yönleriyle ortaya konuldu.

YURT DIŞINDAN YÖNETİLİYOR
41 sanığın yargılanacağı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün güncel kadın öğrenci yapılanmasının yurt dışından yönetildiği ve Ezgi kod adlı FETÖ'cü Tuba Keşoğlu tarafından organize edildiği anlatıldı. İddianamede örgütün öğrencileri Romanya üzerinden Avrupa ülkelerine geziye götürme planı olduğu anlatıldı. Örgüt evlerinde kalan 12 kız öğrencinin de aynı zamanda pasaport çıkardığının anlatıldığı iddianamede, öğrencilerin moral ve motivasyonu yükseltmek, örgüte bağlılıklarını güçlendirmek için yapılacak olan yurt dışı gezisini Ezgi kod adlı Tuba Keşoğlu'nun organize ettiği belirtildi. Öte yandan şifreli konuşmayı sürdüren FETÖ'cülerin kolluk kuvvetleri için 'Tatilciler' dediği, gözaltına alınan FETÖ'cüler için ise 'Tatile götürüldüler' tabirini kullandığı ortaya çıkarıldı.

HALEN ÖĞRENCİ EVİ AÇIYORLAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün güncel yapılanmasında üniversite mesulünün Begüm kod adlı R.Ç. olduğu belirtildi. Örgütün Beylikdüzü kadın talebe yapılanmasının ilçede 5 öğrenci evi açarak finanse ettirdiği ve öğrencilere burs verildiği iddianamede anlatıldı. Evleri daha önce bu numaralayarak kodlayan örgüt, yeni yapılanmada evlere Çağla, Kardelen, Manolya gibi isimler verirken, Beylikdüzü dışında Şişli, Zeytinburnu ve Esenyurt öğrenci evi açıldığı tespit edildi.

41 SANIK YARGILANACAK
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 37 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 4 sanığın ise aynı suçtan 2 yıl 6'şar aydan 3 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların gelecek günlerde yargılanmasına başlanacak.

Şahin Şen

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