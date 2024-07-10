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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 08:14, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 08:11
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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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