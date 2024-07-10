LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak

17 Temmuz'a kadar sürecek lise tercihleri devam ederken ülkenin en başarılı liselerinin son öğrencilerini hangi dilimlerden alacakları da merak konusu. Geçen yıl şampiyon sayısında rekor kırılmışken bu yıl şampiyon sayısı yeniden olağan sınırlarına döndü. Sınava giren 996 bin öğrenci arasından 352'si soruların tamamını doğru cevaplandırarak birinci oldu. 1 ya da 2 yanlışı olan öğrenci sayısında da geçen yıla oranla azalma yaşandı. Geçen yıl velilerin "Acaba elde ettiğim dilim bu okula yerleşmeye yetmezse tercihleri hangi alternatif okullarla zenginleştirebilirim?" sorusu bu yıl daha az yaşanıyor. Öğrenciler geçen yıla göre bekledikleri dilimden daha iyi sonuçlar elde etti. Bu değişiklik "En yüksek puanlı liselerde bu yıl nasıl bir sonuç yaşanabilir?" sorusunu da yeniden akla getiriyor. Bu konuyu eğitim uzmanı Salim Ünsal ile çalıştık. Olası senaryolar şöyle:

ŞAMPİYONLARLA KAPATACAK LİSELER

Son yıllarda ilk üç sıradaki okullar değişmiyor. Bunlar, Galatasaray, İstanbul Erkek ve Kabataş liseleri. Geçen yıl Galatasaray ve İstanbul Erkek liseleri kontenjanının tamamını dereceye giren öğrencilerle doldurmuştu. Kabataş Lisesi ise 0.04'lük dilimden 1 yanlışla sınavı bitiren öğrencilerle kontenjanını doldurmuştu. Bu yıl hem birinci sayısının azalması hem de bazı birincilerin köklü özel okullar ve başka okullara yönelme olasılığı nedeniyle, Galatasaray Lisesi dışında diğer gözde okulların en az 1 yanlışı olan öğrencileri de kabul edebilecek bir dilimde konumlanması bekleniyor. Üçlü grubun hemen ardından konumlanan Anadolu liseleri arasında en yüksek performansı yine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin göstermesi bekleniyor.



Geçen yıl 0.28'den öğrenci alan okulun bu yıl 0.25'lik dilime kadar yükselmesi bekleniyor. Okul bu yıl kontenjanını 180'den 120'ye düşürdü. Bu da dilim baskısını artıracaktır. Cağaloğlu'nu yine İstanbul'un gözde liseleri arasında bulunan Hüseyin Avni Sözen, Beşiktaş Sakıp Sabancı ve Kadıköy Anadolu liselerinin izlemesi bekleniyor. Geçen yıl 0.41'lik dilimden öğrenci alan Hüseyin Avni Sözen'in bu yıl 0.38'de son öğrencisini alması muhtemel. Yine geçen yıl 0.53'lük dilimden son öğrencisini alan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ise bu yıl 0.48 ile son öğrencisini almayı noktalayabilir. Kadıköy Anadolu ise geçen yıl 0.68 ile aldığı öğrencisini bu yıl 0.66'lık dilimden alabilir.

ALT DİLİMLERDE BEKLENTİ NE?

Bu yıl Fen ve Anadolu liselerinde genel olarak kontenjanlar azalırken Anadolu İmam Hatip ile Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde kontenjanların artmış olması alt dilimdeki okullara girişin daha kolay gerçekleşeceği anlamına geliyor. Öte yandan bir dilime düşen aday sayısındaki 350 kişilik azalma da bu baskıyı azaltacak ve adaylar geçen yıla oranla alt dilimlerde yer alan okullara çok daha rahat yerleşme şansı yakalayabilecekler.

CEYDA KARAASLAN



ATATÜRK FEN'DE SÜRPRİZ YAŞANABİLİR

Bu üçlü grubun hemen ardından köklü fen liseleri geliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Çapa, Bursa Tofaş, Adana ve Kayseri Fen liseleri bu klasmanın en üstünde dilimlerini noktalayacak okullar. Ankara Fen Lisesi'nin 0.08, İzmir Fen Lisesi'nin 0.17, Çapa Fen Lisesi'nin ise 0.34'lük dilimle son öğrencilerini almaları beklenirken asıl sürprizin İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde yaşanması olası. Zira geçen yıl 180 öğrenci alıyorken son öğrencisini 0.16 dilimle alan lise bu yıl İngilizce kontenjanını bir anda 90'a düşürüp Almanca dilinde yeni bir programla da 60 öğrenci daha almaya karar verince geçen yıldan bu yıla kontenjanını 30 eksiltmiş oldu. Bu durum özellikle İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde bir trafiğe neden olabilir ve 0.16'lık dilime yükselebilir.

