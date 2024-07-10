Böyle skandal görülmedi! Ünlü havayolu şirketi yolcuların eşyasını çaldı

47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü bir havayolu şirketinde skandal olaylar yaşandı. Havayolu firmasının bagaj yükleme sorumlularının aylarca yolculara ait ziynet eşyalarını hatta çikolata gibi eşyaları çaldığı ortaya çıktı.



Konsolosluk, CİMER ve karakola yapılan şikayetlerin ardından yolcuların çalınan bilgisayarlarının sinyalleri şüphelilerin evini işaret etti. Alınan sinyal durumun çok daha vahim olduğunu gösterdi.



Öyle ki şüphelilerin evindeki aramalarda birçok değerli eşya ele geçirildi. 2 çalışan, "Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk. Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk" diyerek suçlarını itiraf edip tutuklandı. 14 yıla kadar hapis istemiyle 2 ayrı dava açıldı.

Yurt içinde 36 yurt dışında 89 olmak üzere toplamda 47 ülkede 125 noktaya sefer düzenleyen ünlü havayolu şirketinde skandal olaylar silsilesi yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ayrı soruşturmada 3 ayrı skandal ortaya çıktı.

EŞYALARI ALIP BOŞ KUTULARI BIRAKTILAR

Soruşturmaya konu ilk olay 3 Ocak'ta yaşandı. Hakan Ö. isimli yolcu Kıbrıs'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Uçak altına verdiği valizin içinde kutularında bulunan ünlü bir markaya ait kol saati ve bilgisayarı yoktu. Boş kutular ise valizdeydi. Yolcu hemen havalimanı polis noktasına şikayette bulundu.

BAŞKONSOLOSLUK ARACILIĞIYLA ŞİKAYET ETTİ, KONUM "PENDİK" DEDİ

Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 7 Ocak'ta yine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uçan Kayra Ç, aynı şekilde uçak altına verdiği valizindeki bilgisayarın olmadığını fark edip Amsterdam Başkonsolosluğu aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.



Bilgisayarının kontrolünü sağladığında ise İstanbul Pendik'te konum bilgisi aldığını da yetkililere bildirdi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Geçtiğimiz 8 Ocak'ta bir olay daha meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere aynı havayolu şirketinden bilet alan Deniz D. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizini şirket görevlilerine teslim edip Londra'ya uçtu. İndiğinde ise diğer yolcular gibi büyük bir şok yaşadı.

PIRLANTA KOLYE, ALTIN BİLEZİK, KOLYE VE BİLGİSAYARI ÇALINDI

Genç kadın Londra'ya vardığında valizinin ağzının açık olduğunu, kontrol ettiğinde ise 3 pırlanta kolye, 5 adet lüks bir markaya ait bilezik, yine lüks bir markanın kol saati, 3 altın bilezik, birinde D harfi olan 2 altın kolye ve bilgisayarının çalındığını fark etti.



CİMER üzerinden ihbar yaptı. Bilgisayar takip sisteminden İstanbul Maltepe'de sinyal aldı.

BİLGİSAYAR SİNYALİNDEN BİRÇOK EŞYA ÇIKTI

Soruşturmalar kapsamında çalınan eşyaların sinyal kaydı araştırıldı. Bir bilgisayarın sinyali Emre B., diğerinin sinyali ise Enver T'nin ikametinde verdi.



Hakimlikten arama talep edildi. Şüphelilerin evlerinde çalınan bazı eşyalar, mağdurlara ait bilgisayarlar, D kalpli kolye de ele geçirildi. Bunların yanı sıra çok sayıda kulaklık, kamera, kol saatleri ve hoparlör de bulundu.

SUÇLARINI İTİRAF EDİP TUTUKLANDILAR

Şüpheliler suçlarını itiraf etti. Enver T. ve Emre B., havayolu şirketinin bagaj yükleme boşaltma sorumlusu olduklarını ve son 1-2 aydır yükleme boşaltma işlemi sırasında rastgele açtıkları valizlerden elektronik ve para edecek çeşitli eşya ve çikolata, sigara, çakmak bulduklarında çaldıklarını söyledi.

"Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk. Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk" diyerek pişman olduklarını söyledi. Hatta Enver T.'nin cep telefonunda hırsızlık anına ait bir video da ortaya çıktı. 2 şüpheli de tutuklandı. 14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık konuyla ilgili 2 ayrı dava açtı. Şüphelilerin dayanışma içinde hırsızlık yaptığını belirterek, "Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 ayrı davada 14'er yıla kadar hapislerini istedi.

Yargılamalar sürerken bir olaya ilişkin de soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ARZU KAYA