İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda iş bölümü belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni İş bölümü açıklandı. İş bölümünün açıklanmasıyla birlikte Başsavcılık bünyesinde yeni bir büro kuruldu. Yeni kurulan Aklama Suçları Soruşturma Bürosu sayesinde terörizmin finansmanının ve kara para aklamanın önüne geçilmesi ile ilgili çalışmalar yürütecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2 savcı görevi üstlenecek.

YENİ İŞ BÖLÜMÜ BELLİ OLDU



Yeni iş bölümüne göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki soruşturmalar Başsavcıvekili Gökhan Yolasığmaz tarafından yürütülecek. Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve Fikri Sinai Haklar Soruşturma Bürosu soruşturmaları Başsavcıvekili Hacı Hüseyin tarafından yürütmeye devam edecek. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Faili Suçlar ile Muhabere Bürosu'na ilişkin soruşturmaları Başsavcıvekili Nuri Ahmet Saraç yürütecek. Personel ve İdari İşler Bürosu'nda başsavcılığa bağlı personelle ilgili Başsavcıvekili Gökhan Şen, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler ise Başsavcıvekili Mehmet Ali Kurt'un sorumluluğunda bulunacak. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler Başsavcıvekileri Selahattin Kanbur, Kenan Doğan ve Abdullah Akın Çiçek tarafından yürütülecek. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturmalarını Başsavcıvekili Abdurrahman Üşümez yürütecek. Özel Soruşturma Bürosu'ndan ve Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ercan Devrim sorumluluğunda olacak. Genel Soruşturma Bürosu'nda ise Başsavcıvekili Evliya Çalışkan, Kemal AKtaş ve İbrahim Bozkurt tarafından yürütülecek. Memur Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğu, Başsavcıvekili Hamza Yokuş, İlamat İnfaz Bürosu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluk alanındaki ceza infaz kurumlarından sorumluluk Başsavcıvekili Orhan Aydın da olacak. Duruşma Savcıları Bürosu ve Kanun Yolları Bürosu Başsavcıvekili Bülent Dinçel sorumluluğunda olacak. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler Başsavcıvekileri Selahattin Kanbur, Kenan Doğan ve Abdullah Akın Çiçek tarafından yürütülecek. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Başsavcıvekili Mustafa Çiğdem, Müracaat İşlemleri Nöbet İşlemleri Bürosu'nda Başsavcıvekili Bülent Başar, Uzlaştırma Büro ve Emanet Büro Başsavcıvekili Murat Çağlak'ın sorumluluğunda olacak. Yeni iş bölümünde Başsavcıvekilleri'nin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.