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Bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Çanakkale'de Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan olan bin 217 hektar alan zarar gördü. Haziran ayında 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 09:46, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:22
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Çanakkale'de 1 Ocak-30 Haziran arasında 59 orman yangını, 169'u orman dışı alan olmak üzere toplam 228 yangın meydana geldi. 59 orman yangınında 924 futbol sahası büyüklüğünde 660 hektar alan zarar gördü. 169 orman dışı yangında ise bin 741 futbol sahası büyüklüğünde bin 244,93 hektar alan yanarak küle döndü. 1 Ocak-30 Haziran arasındaki 228 yangında 2 bin 666 futbol sahası büyüklüğünde bin 904,93 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale'de 2024 yılı yangın sezonu hızlı başladı. Haziran ayında Çanakkale başta olmak üzere Ayvacık, Bayramiç, Biga, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki olmak üzere ilçelerde orman yangınları ile orman dışı alanlarda yangınlar meydana geldi. Haziran ayında 31'i orman yangını, 101'i orman dışı alan olmak üzere 132 yangın meydana geldi. 31 orman yangınında 658 hektar, 101 orman dışı alan olan bin 217 hektar alan zarar gördü. Haziran ayında meydana gelen 31'i ormanlık alan olmak üzere toplam 132 yangında 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde bin 875 hektar alan zarar gördü.

5 ayda 59'u orman yangını olmak üzere 228 yangın meydana geldi

Çanakkale'de 1 Ocak-30 Haziran arasında 59 orman yangını, 169'u orman dışı alan olmak üzere toplam 228 yangın meydana geldi. 59 orman yangınında 924 futbol sahası büyüklüğünde 660 hektar alan zarar gördü. 169 orman dışı yangında ise bin 741 futbol sahası büyüklüğünde bin 244,93 hektar alan yanarak küle döndü. 1 Ocak-30 Haziran arasındaki 228 yangında 2 bin 666 futbol sahası büyüklüğünde bin 904,93 hektar alan zarar gördü.

Yangınlara ilk 5 dakika içinde müdahale dikkat çekiyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2024 yılı yangın sezonu için 3 su atar helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, yangınlara müdahale için bekliyor. Bölgede ayrıca 1 İHA ormanların gözetlenmesi, orman yangınlarına karşı erken ve etkin müdahale açısından görev yapıyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ayrıca orman yangınlarına karşı 27 gözetleme kulesi, 30 kamera ile de mücadele sürüyor. Orman Genel Müdürlüğünce, il genelinde ortalama 600 ile 800 ton arasında su kapasitesi olan toplam 56 su çukuru oluşturuldu. Bu su çukurları yangın sırasında hava araçlarının daha etkin ve verimli kullanılması noktasında ciddi anlamda katkı sağlıyor. Yangınlara karşı Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve kara gücüyle ilk 5 dakikada müdahalesi ise dikkat çekiyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye tahsis edilen 1 idare helikopteri de yangın sezonu boyunca yangınların idare, koordinasyonunda görev alıyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, 2024 yılı yangın sezonunda bölgede 59 orman yangını çıktığını belirterek, "660 hektar orman alanımız zarar gördü. Bölgemiz Haziran ayında orman yangınları açısından sıkıntılı geçti. Bu 59 yangının 31 adeti Haziran ayında çıktı. 658 hektarlık alan Haziran ayında zarar gördü. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar 169 adet orman dışı yangına müdahale ettik. İnşallah Temmuz ve Ağustos ayları daha sakin geçer. Kazasız belasız atlatırız diye düşünüyoruz" dedi.

Çanakkale bölgesindeki hava ve kara gücü hakkında da bilgi veren Müdür Enver Demirci, "Bu sene bölgemizde planlanan 1 adet idare helikopter Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgemize tahsis edildi. Yangın sezonu boyunca yangınların idare, koordinasyonunda görevli olacak. 3 adet su atar helikopter planlandı. Ayrıca havaalanında da 4 uçağımız sezon boyunca hizmet vermeye devam edecek. Hava gücümüzü geçmiş yıllara nazaran daha güçlü bir şekilde planlandı ve bunların etkisiyle yangınlara daha seri müdahale etme imkanı buluyoruz. Bölgemizde 1 İHA'mız var. Yangın sezonu boyunca ormanların gözetlenmesi, orman yangınlarına karşı erken ve etkin müdahale açısından oldukça katkı sağlıyor. 27 adet gözetleme kulemiz var. Kulelerimiz bir kısmında ve bunun haricinde hakim noktalarda 30 adet kameramız var. 7/24 ormanları gözetleyerek, hem orman yangınlarına karşı hem kanun dışı müdahalelere karşı tedbirlerimizi aldık. Müdahalelerimiz devam ediyor. Bu sene 5 adet su toplama çukuru diyoruz. Bunlar yaklaşık 600 ile 800 ton arasında kapasitesi var. 1 helikopterin 3 ton su alabildiğini düşünürsek ne kadar etkin olabileceği de ortaya çıkıyor. Bu sene yaptıklarımızla beraber toplamda sadece Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgemizde 56 adet su toplama çukuru yapıldı. Bunlarda yine hava araçlarının daha etkin ve verimli kullanılması noktasında ciddi katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.

Çanakkale'de vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olduğunu da kaydeden Demirci, şunları söyledi:

"Dikkat ediyorlar. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz. Valilik tarafından ormana girişler yasaklandı. Bu yasaklara uymalarını, tescilli yerler haricinde piknik yapmamalarını, ateş yakmamalarını, bir ateş görürseler 112 ihbar hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlara bu zamana kadarki desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz."

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