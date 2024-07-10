TMSF dev enerji şirketlerini satışa çıkardı

AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TMSF dev enerji şirketlerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yenilenebilir enerji ve e-mobilite alanlarında güçlü yatırımlarıyla dikkat çeken RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş., Sibelres Elektrik Üretim A.Ş., Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ, Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki paylarını kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile şartnamede belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 10:23, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:25
Yazdır
TMSF dev enerji şirketlerini satışa çıkardı

Söz konusu şirketlerin yönetimi 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, mülkiyeti de Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla hazineye geçmişti. Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla adını sıkça duyuran RHG Enertürk Enerji, farklı illerde bulunan yedi hidroelektrik santrali (HES) ve İstanbul ili Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santraliyle (RES) birlikte satışa çıkıyor. Toplam kurulu gücü 221,73 MWm olan RHG Enertürk Enerji'nin muhammen bedeli 6 milyar 200 milyon TL olarak duyuruldu. Bünyesinde Van'ın Tuşba ilçesinde yer alan, tek eksenli güneş takip sistemine sahip Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrallerinden (GES) biri ve Antalya'nın Akseki ilçesindeki güneş enerji santrali bulunan ve 88,54 MWm toplam kurulu güce sahip Gün Güneş Enerjisi'nin muhammen bedeli 2 milyar TL oldu. İzmir-Manisa hattında bulunan toplam kurulu gücü 87,65 MWm rüzgar enerji santrali ile Sibelres Elektrik'in muhammen bedeli ise 2 milyar 700 milyon TL olarak duyuruldu.

Van'ın Muradiye ilçesindeki hidroelektrik santralleri ile 42,30 MWm'lık kurulu güce sahip Muradiye Elektrik ve İstanbul'un Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santrali ile 100,80 MWm'lık kurulu güce sahip Betim Enerji için de ihale takvimi belli oldu. Muradiye Elektrik'in muhammen bedeli 2 milyar 100 milyon TL iken, Betim Enerji'nin muhammen bedeli de 2 milyar 600 milyon TL oldu. Yatırımcılar satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları takdirde, 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden ihale şartnamesini alarak belirlenen tarihlerde ilgili santralleri gezebilecek ve şirketlere ilişkin detaylı bilgilere elektronik ortamda sunulacak olan bilgi odasından erişim sağlayabilecek.

İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, bildirilen son başvuru tarihine kadar 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, BüyükdereCad. No: 143 Esentepe34394 Şişli/İstanbul' adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ardından açık artırmaya geçilecek. Yenilenebilir enerji şirketlerinin satış ihaleleri, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yön verecek önemli bir süreci başlatıyor. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden, internet üzerinden https://www.tmsf.org.tr veya 0212 340 24 12/0212 340 14 94 numaralı telefonlardan alınabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber