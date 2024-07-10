Dolar 33 TL'nin üstünü test etti

Döviz kurlarında sınırlı yükseliş bir süredir devam ederken; bugünkü işlemlerde Euro, tarihi zirvesini yeniledi. Dolar kuru ise, yaklaşık 2 hafta sonra ilk kez 33 TL'nin üzerini test etti.

Euro'da yeni zirve, dolar yükselişte

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,8978 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,9140 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içinde 33,0260 TL seviyesine kadar çıktı. Kur, saat 11.08 itibarıyla yüzde 0,50 primle 33,0105 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da güne kazançla başlamasının ardından, ilerleyen saatlerde tüm zamanların en yüksek seviyesini 35,7800 TL'ye çekti. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,53 artışla 35,7509 TL'de bulunuyor.

İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 42,2913 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 105,12 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0819 seviyelerinde hareket ediyor.