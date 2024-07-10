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Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi Komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 15:43, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:46
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CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifin, kamuda tasarruf ve verimliliğe ilişkin içerik taşımadığını, "algı oluşturmaya" yönelik olduğunu savundu.

Vergi ve adaletin ülkenin en can alıcı konuları olduğunu dile getiren Türeli, "Bugün ülkedeki milyonlarca insanın canını yakan, milyonlarca insanı yoksullaştıran bir süreç var ve bu konuda 22 yılda atılmış hiçbir adım yok, tasarruf paketinde de yok." ifadelerini kullandı.

Dün 3 işçi konfederasyonunun ortak bir açıklama yaptığını anımsatan Türeli, "Türkiye, 'Acaba emekli kök aylıkları taban aylık seviyesine çıkacak mı refah payı gelecek mi asgari ücrete zam olacak mı?' diye oturup kalkıyor, biz burada önümüze gelen pakette bir şeyler konuşuyoruz. Bunların Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgisi yok." diye konuştu.

Teklifle genel aydınlatma giderlerinin karşılanması için belediye ve il özel idarelerinin vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranının artırıldığını anlatan Türeli, "Sadece CHP'li belediyeler değil, tüm belediyeler için bu son derece yanlış bir uygulama, böyle tasarruf olmaz. Belediyelerin elini kolunu bağlarsınız. Bu madde kanun teklifinden çıkartılmalı." dedi.

Türeli, kamuda yürütülen görevler nedeniyle ödenecek ücretlere yönelik düzenlemenin tüm üst düzey bürokratları kapsamasını ve ödeme tutarının asgari ücretle sınırlı tutulmasını istedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, düzenlemeyi eleştirirken "Asgari ücret alan, 17 bin lirayla geçinmeye çalışan, 10 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir emekli tuvaletler için 24 milyon lira harcandığını duyduğu zaman nesine inanacak yaptığınız tasarruf paketinin? İnanmıyor." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele kapsamında kamuda tasarruf ve vergi adaleti sağlanmasının hedeflendiğini anımsatan Oluç, alınan tasarruf tedbirlerinin sadece palyatif sonuçlar getireceğini savundu. Servet ve gider bildirimi yapılmasının önemine işaret eden Oluç, "Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almayı hedeflemeyen hiçbir paket sonuç alamayacaktır." diye konuştu.

Emekçi yerine patrondan vergi toplanması gerektiğini söyleyen Oluç, ekonomik kriz dönemlerinde bütçe hazırlama anlayışının farklılaştırılması gerektiğini belirtti.

- "Emekliler para bekliyor ama yok"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifte tasarruf olmadığını savunarak, "Bu hükümet, dar ve sabit gelirlilerinin gelirleri üzerinden ciddi şekilde tasarruf ediyor." ifadesini kullandı.

En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu anımsatan Usta, TÜİK'in enflasyon verileri üzerinden memur, işçi ve emeklilerin maaşları üzerinden tasarruf yapıldığını öne sürdü.

Anayasa Mahkemesinin tekrar iptal edeceği düzenlemelerin de teklifte yer aldığını söyleyen Usta, öte yandan kamu bankalarındaki verimsizliği gidermeye yönelik kanuni düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Yerel seçim sonrasında belediyelerin gelirlerine yönelik düzenleme yapılmasının manidar olduğunu belirten Usta, belediyelerin finansman sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti.

Sayıştay'ın elinin kolunun bağlı olması nedeniyle denetleme yapılamadığını savunan Usta, "Denetlenmeyen bir ülkede verimlilik olmaz. Bunun sonucunda harcamalar, yolsuzluk, israf artmış; yoksullukla mücadele için artık mali alanınız kalmamış, millet fakirleşmiş. Emekliler para bekliyor; yok çünkü paralar çarçur edildi, verimsiz alanlarda kullanıldı." görüşlerini dile getirdi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, teklifin, siyaseten yanlış bir zamanda, yanlış bir zeminde gündeme geldiğini söyledi.

Teklifin, Cumhurbaşkanlığının tasarrufa yönelik genelgesi ışığında millete sadece devletin tasarruf edeceğini anlatır şekilde hazırlanması gerektiğini vurgulayan Temurci, düzenlemenin toplumda heyecan yaratmayacağını savundu.

Temurci, teklifin 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin genel bütçeden alacakları payın azalmamasına yönelik hükmünü olumlu bulduğunu dile getirirken, kamudaki maaş skalasının, hiyerarşi ve eğitime göre sil baştan düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Düzenlemeyle üst düzey personele yönelik ek ödemelere sınır getirildiğini aktaran Temurci, "Bu kanun teklifiyle kamuda çift maaşı yasal hale getiriyoruz. Buna başka bir formül bulalım." ifadelerini kullandı.

- "Şu parti, bu parti meselesinin olmadığını düşünüyorum"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin sadece "torba kanun" tekliflerine yönelik değil kaliteli yasama çalışmaları için İçtüzük değişikliği görüşünü benimsediğini belirtti.

Kamudaki üst düzey görevlilerin ücretlerine yönelik hükmü olumlu olarak değerlendiren Kalaycı, genel aydınlatma giderleriyle ilgili mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan kesinti oranlarına yönelik düzenlemeyi de olumlu bulduklarını anlattı. Kalaycı, "Şu parti, bu parti meselesinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü neticede her siyasi partinin yönetiminde olan mahalli idareler var." diye konuştu.

Tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması için disiplin hükümleri getirilmesinin doğru olduğunu dile getiren Kalaycı, düzenlemenin, tasarruf tedbirlerine uyumun etkinleştirilmesine katkısı olacağına işaret etti.

MHP'li Kalaycı, Kamu İhale Kanunu'na yönelik hükümlere değinerek, "Kamu İhale Kanunu'nu baştan sona değiştirmemiz gerekiyor. Bir istisnalar kanunu haline geldi. MHP olarak reformlarla Kanun'un güncellenmesini, gelişen şartlara göre her kurumun ihtiyacını karşılayabilecek bir düzenleme haline gelmesini savunuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kamudaki denetim personelinin gündelik ve konaklama ücretlerinin artırılmasını isteyen Kalaycı, "Verilen konaklama ücretiyle bırakın büyükşehirleri, Anadolu'daki diğer şehirlerde dahi makul bir konaklama sağlanması mümkün değil." dedi.

- "Etkinlik ve verimlilik artışı ile verimsiz harcamaların tasfiyesi önem arz ediyor"

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, teklifle mali disiplinin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Teklifin amaçlarını sıralayan Altınsoy, "Mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılması ve bu bağlamda harcama kontrolü önem arz etmektedir." diye konuştu.

Altınsoy, kamu kaynaklarının azami tasarruf prensipleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmak üzere alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, genelgedeki tedbirlerin uygulanmasının hassasiyetle takip edileceğini, denetleneceğini ve raporlanacağını söyledi. Altınsoy, bunlara ilave olarak kamu harcamalarında etkinlik ve verimlilik artışı ile verimsiz harcamaların tasfiyesinin önem arz ettiğine işaret etti.

Kanun teklifinin maddelerine ilişkin de komisyona bilgi veren Altınsoy, düzenlemenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, teklifin avukatlara yönelik hükmüne ilişkin değerlendirmesinde, düzenlemenin, avukatlığa, ruhunda olmayan sorumluluklar yüklediğini belirtti. Küçük, "Şu an 190 bin avukatın, 26 bin stajyer avukatın olduğu ülkemizde bu düzenleme, avukatların muhbir gibi algılanmalarına sebebiyet verebilecek içeriği dolayısıyla çok olumsuz etkiye ve algıya yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

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