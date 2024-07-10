Bakan Bolat: İstihdam oranı yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Şam yönetimi kabul etti: Özgür Özel, Beşar Esad ile görüşecek
Şam yönetimi kabul etti: Özgür Özel, Beşar Esad ile görüşecek
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
İkinci el otomobil satışları durdu, noterler boş kaldı
Üniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldı
Üniversitelerde ikinci öğretim programları kapatıldı
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
AK Parti, tüm emeklilere seyyanen zammı tartışıyor
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: İstihdam oranı yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 13:32, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:34
Yazdır
Bakan Bolat: İstihdam oranı yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ihracat verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54,5 olmuştur. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15 olmuştur. Geçmiş dönemlerde yüzde 25'lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir" dedi.

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğiliminin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklediğini aktaran Bakan Bolat, "Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyümüş, net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,6 puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber