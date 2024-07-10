Şam yönetimi kabul etti: Özgür Özel, Beşar Esad ile görüşecek

CHP'li Burhanettin Bulut, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretiyle ilgili konuştu ve Özel'in Şam'a gideceğini söyledi.

Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini vurguladı.

'Olumlu yanıt geldi'

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Bulut, şunları söyledi:

"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme, hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi."

Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor. Bu mesele Türkiye'nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz" demişti.