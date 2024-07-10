AK Parti'de emekli maaşlarına zam için toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin bir araya gelecek. AK Parti yetkilisi, emekli maaşları konusunda henüz bir rakamın belli olmadığını söyleyerek, seyyanen zamzın zor olduğunu fakat tamamlayıcı bir rakamın olabileceğini ifade etti. Yetkili, sadece en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtti.

AK Parti yetkilisi, vergi düzenlemesine ilişkin de, vergi adaletini ve metinde sadeleşme sağlayacak bir düzenleme yapacaklarını kaydederek, Kurumlar ve Gelir Vergisi'ne ilişkin düzenlemenin Meclise kapanmadan geleceğini ifade etti.

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme hakkında yetkili, hayvanların sokaktan alınıp, bakımlarının yapılıp bırakılmayacağını söyleyerek, rehabilite edilmeyen, bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanların ötenazi ile uyutulabileceğini söyledi.