Van-Hakkari yolunda sel: Onlarca araç mahsur kaldı

Van-Hakkari arasında seyir halinde olan sürücüler yolda mahsur kaldı. Sürücüler ve yolcular yaşanan sel felaketini cep telefonuyla görüntüledi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılardan sonra bölgede yoğun yağışlar etkili olmaya başladı.

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