Emekli maaşı için toplantı

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti.

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

ZAM İÇİN TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

Beştepe'de yapılacak toplantı saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

AK Partili yetkililer ise, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

"HANGİ AB ÜLKESİNDE VAR?"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Güler, emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı, kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu vurguladı. Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" diye konuştu.

"FARK OLARAK YATIRILABİLİR"

Toplantıdan çıkacak karara göre düzenleme Meclis'e sunulacak.

AK Partili yetkililer, temmuz maaşlarına yetiştirilmeye çalışıldığını, yetişmediği takdirde ise fark olacak yatırılabileceği vurguladı.