Hatay'da iki ayrı yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Samandağ ve Altınözü ilçesinde iki ayrı yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 17:37, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:40
Samandağ ilçesine bağlı Huzurlu Mahallesi'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 1 hektarlık alanda etkili olan yangında sazlık alanda büyük tahribat oluştu. Samandağ ilçesine bağlı Huzurlu Mahallesi'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 1 hektarlık alanda etkili olan yangında sazlık alanda büyük tahribat oluştu.