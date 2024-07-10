Bodrum'a 'Costa Fortuna' kruvaziyeriyle 3 bin turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Costa Fortuna" isimli kruvaziyerle gelen 3 bin 175 turist ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 18:00, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 18:03
Kandiye Limanı'ndan gelen İtalyan bayraklı 272 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Bodrum'un ardından Santorini Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu İspanyol ve İtalyan 3 bin 175 yolcu ve 973 personel bulunuyor.
Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.