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TÜİK'ten manipülasyon açıklaması

TÜİK'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 8 Temmuz'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya'nın enflasyona ilişkin kullandığı ifadelerin bazı medya kuruluşlarınca manipüle edildiği ifade edildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 20:25, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 20:33
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TÜİK'ten manipülasyon açıklaması

TÜİK'in açıklaması şu şekilde;

Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 08.07.20024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir.

'Başkanımız bir soru üzerine %45 ve %75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' İfadesini kullanmış ve bu açıklamalar bağlamından koparılarak manipüle edilerek servis edilmiştir' açıklamasına yer verildi.

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