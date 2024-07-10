Bakan Şimşek: Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 21:06, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 21:08
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur."