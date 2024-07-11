11 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak. Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı ile Devlet Hükümet Başkanları Düzeyinde NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na iştirak edecek Erdoğan, basın toplantısı düzenleyecek.

(Washington)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek, 14 soykırım kurbanının cenazelerinin de defnedileceği anma programına katılacak.

(Srebrenitsa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal El Sanatları Eğitim Merkezi Açılışı'na katılacak, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye, Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall, Turizm ve El Sanatları Bakanı Mountaga Diao ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Dakar)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü dolayısıyla genel görüşme yapılacak.

- Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim, dış ticaret ve ciro endeksleri verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek, 14 soykırım kurbanının cenazelerinin de defnedileceği anma programına katılacak.

(Srebrenitsa)

2- ABD'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ediyor.

(Washington)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Aile ve Dini Rehberlik Merkezinin, Güzide-Abdülkadir Erturhan Anaokulunun açılışlarına, Gençlik Buluşması Diyanet Gençlik Merkezi programına, Nazire Eruslu Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu açılışına katılacak.

(Gaziantep/10.30-16.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karadeniz Üniversiteler Ağı (BSUN) Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gündoğmuş, İbradı ilçelerinde ve Side Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/12.00/13.30/15.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da ülke takımlarından Lask'la Raiffeisen Arena'da hazırlık maçı oynayacak.

(Linz/20.30)