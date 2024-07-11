Tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyondan geçti

Kanun teklifi üzerine söz alan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Tasarruf hem bizim milletçe hem de devletçe çok fazla benimsemediğimiz, çok fazla uygulamadığımız, çok konuştuğumuz ama hayata geçiremediğimiz konulardan biriydi. 'Tasarruf' denilince, telefon değiştirme hızına baktığınız zaman Türkiye en hızlı telefon değiştiren ülkelerden bir tanesi. Şimdi, belki hepinizin ellerinde iPhone vardır, tamamı ve dolayısıyla da tasarrufa ne kadar dikkat etmediğinizi kendiniz de görürsünüz. Şimdi, şöyle bir şey var. Tasarruf tedbirlerinin alınması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelge yayımladı. (CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, 'Sayın Güneş, 'Telefonunu göster' diyen dedelere benzediniz.') 1 dakika, daha söyleyeceğim. Normalde tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelge yayımladı, burada kamu taşıtlarından, kamu binalarından, kamu personel alımından pek çok konuya değindi. Fakat buradaki 100 milyarlık tasarruftan elde edilecek gelirin tabii ki bizim bütçemizin yüzde 1'i olduğunu normalde biz de biliyoruz, bunun daha çok psikolojik etkisi olacak ve dolayısıyla da devlet tasarruf ediyor, millet de tasarruf etsin yönünde birtakım adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

'TBMM'NİN VERDİĞİ ARABALARA 'HAYIR' DEMİYORSUNUZ

Güneş, "Şimdi, 'Tasarruf yapın' diyorsunuz. Diyelim ki Başkan Vekillerine, Divan üyelerine TBMM araba veriyor. Kardeşim, hiçbiriniz, 'Bana Audi A4 verme' demiyorsunuz. Herkes, 'Bana verin' diyor, tasarrufu başkasından bekliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız uçakla gidiyor diye eleştiriyorsunuz ama fırsat bulunca belediye başkanı da genel başkanlar da bunu aynı şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla da siyasi partiler yüzde 3'ü geçerse devletten yardım alıyorlar, bu aldıkları yardımı bulmuş gibi zannediyorlar, hiçbiri, 'Burada tasarrufa gidelim' demiyor. Bir genel başkan şöyle bir şey söylemişti, 'Ya, bakanlar, hepsi Mercedes'e biniyor.' Spiker de o genel başkana sormuştu, 'Siz neye biliyorsunuz?', 'Ben de Mercedes'e biniyorum' demişti. Yani arkadaşlar, sorun hepimizin sorunu. Şimdi, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Halkla İlişkiler Binası yapıldı mı? Yapıldı. Niye itiraz etmediniz, niye itiraz etmediniz buna? Önceden binalarımız var mıydı bizim? Vardı, 9 metrekarelik yerimiz vardı. (CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 'Bizden önce yapılmış, haberimiz bile yok.') Vardı, hayır, 9 metrekarelik odalarımız vardı. Bunları kullanırken hiçbirinizin sesi çıkmıyor ama öbür taraftan, 'Neye tasarruf yapıyorsunuz?' diyorsunuz" diye konuştu.

GÜNEŞ VE OLUÇ ARASINDA 'DEM PARTİ' TARTIŞMASI

İsmail Güneş açıklamalarını sürdürürken, "Diğer bir konu, HDP'li arkadaşlar, diyorlar ki; Savunma harcamaları işte çok yüksek" şeklindeki sözleri üzerine DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "HDP, değil DEM Parti, DEM Parti" diyerek cevap verdi. Güneş, "DEM Parti, iki de bir parti isminizin adı değişiyor, ne bileyim ben yani sabah başka, akşam başka" ifadeleriyle yanıt verirken, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden ya" dedi. İki isim arasındaki tartışmalar sürerken komisyon da sataşmalar yaşandı.

'KAMU MEMURLARINA GETİRİLEN SINIRLANDIRMA HER TÜRLÜ STATÜDE OLACAK'

Komisyon toplantısının devamında kanun teklifinin ilk imza sahibi olan İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Kırkpınar, 'Kurul üyeliği ücretlerine sınırlandırma getiren maddenin kapsamına Cumhurbaşkanlığı politika kurul üyeleri, Bakan Yardımcıları olarak atananlar ve Varlık Fonu bağlı şirketi atananları da dahil midir?' sorusuna cevaben, "Maddenin kapsamı Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlar, KİT'ler, sermayesinin yarısından fazlası Hazineye ait olan şirketler, belediyeler ve belediyelere bağlı şirketler dahil olmak üzere oldukça geniş tutulmuş olup sayılarının kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her statüden personel bu madde kapsamındadır dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı politika kurul üyeleri, Bakan Yardımcıları, Belediye Başkanları dahil tüm personel madde kapsamında yer almaktadır. Madde kapsamında yer alan kişiler TÜRKSAT, Türk Telekom ve benzeri Varlık Fonu şirketleri de dahil, özel ve kamu her türlü kuruluş bu kapsamda görev alması durumunda maddi sınırlar içerisine tabidir" dedi.

'TEK BİR ÜCRETE TABİİ Mİ DEĞİL Mİ?'

Kırkpınar'ın açıklaması sürerken araya giren İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Mesela, dışarıdan olsun yani özel sektörden birisi, diyelim ki hem Varlık Fonunda yönetici, ondan sonra gitti, bir de başka kamu şirketinde yönetim kurulu üyesi, yönetici değil, yönetim kurulu üyesi 2 tane, 3 tane var; bunu kapsamıyor mu? (Kırkpınar, 'Kamu görevlisi dışındaysa kapsamıyor, kamu görevlisi yani özellikle kamuda bunlar zaten yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiyorlar) Görevlendiriliyor, ona bir engel yok. Özel sektörden görevlendirebilirsin. Ya, kamu görevlisi değil, şimdi isim vermek istemiyorum. Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı kim, kamu görevlisi mi? Değil, tamam mı? Şimdi, o hem Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesi olabiliyor mu veya Varlık Fonu yöneticisi olabiliyor mu? TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olabiliyor, olmasın da mahzur yok ama tek ücrete tabi mi değil mi, bize bunu söyleyin" ifadelerini kullandı.

'KAMU GÖREVLİSİ ÜZERİNDEN BU MADDEYİ YÜRÜTÜYORUZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Tek ücrete tabi değil, onları kapsamıyor. (İYİ Parti milletvekili Erhan Usta, 'Tabi değil. O zaman şu çıkıyor: Yani özel sektörden birisi kamunun değişik yönetim kurulların da 5 yerde de yönetim kurulu üyesi olursa 5 yerden de maaş alacak, öyle mi?') Kamu görevlisi olarak okudum az önce, kamu görevlisi olarak değerlendiriliyor, sadece, Kamu görevlisi üzerinden bu maddeyi yürütüyoruz biz" değerlendirmesinde bulundu.

'CUMHURBAŞKANLIĞINDAN VE TÜRKCELL'DEN MAAŞ ALABİYOR MU?'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Biz demiyoruz, sen kendi hastanenden al ama kendi hastanende yönetim kurulu başkanı olup da Türkcell'e olabiliyor musun, Ziraat Bankasına olabiliyor musun, Halk Bankasına olabiliyor musun, Tarım Kredi Kooperatifine olabiliyor musun; hepsine oluyor, şimdi hepsine oluyor. Zaten bizim itiraz ettiğimiz en önemli sebep bu. Şimdi, bakın, Ziraat Bankasının Yönetim Kurulu Üyelerine, bunu soralım Sayın Başkanım. Örneğin isim vereyim, jöleli, neydi ismi, sen bilirsin, vardı ya gazeteci Yiğit Bulut. Ben bilmem, onların arkadaşı ya, ben ne bileyim, onlar biliyor. Pardon, Yiğit Bulut, örneğin hem Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulunda maaş alıp hem Türkcell'den maaş alabiliyor mu, ardından Ziraat Bankasına geçebiliyor mu?" diye konuştu.

'POLİTİKALAR KURULU ÜYELERİ KAMU GÖREVLİSİ SAYILIYOR'

Muhalefet milletvekillerinin, kamu görevlilerinin birden fazla maaş alabilmesinin önüne geçildiği ifade edilen kanun maddeleri ile ilgili gelen sorular üzerine Kırkpınar, "Bu Politikalar Kurulu Üyeleri, bizim yapmış olduğumuz çalışmamızda, kamu açısından şey sayıldığı için, kamu görevlisi sayılıyor" dedi.

28'NCİ MADDE KANUN TEKLİFİNDEN ÇIKARILDI

Milletvekillerinin kanun teklifi üzerine yaptığı genel görüşmelerin ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. Maddeler üzerinde milletvekillerinin sunduğu önergeler ve değişiklik teklifleri değişmezken 28'nci madde partilerin ortak oylarıyla kanun teklifinden çıkarıldı. Teklifte, Genel aydınlatma giderleri için il özel idareleri payından ve belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesintilerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyordu.

KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

32 maddelik kanun teklifi üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklifin önümüzdeki haftalarda Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.