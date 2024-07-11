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Belediyelere aydınlatma zammı! Bütçenin yükü hafifleyecek

Tasarruf tedbirlerine ilişkin paketle belediyelerin sokak aydınlatma giderlerine ilişkin yükümlülüğü artırılacak. Büyükşehir ve mücavir alanlarındaki belediyeler için aydınlatma giderleri kapsamında kesilen yüzde 20'lik pay, yüzde 30'a, diğer belediyeler için ise yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılıyor. Aydınlatma giderlerinde belediyelerin ödeyeceği payın artırılmasıyla bütçenin yükü 11,7 milyar lira azalacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 07:44, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 07:27
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Belediyelere aydınlatma zammı! Bütçenin yükü hafifleyecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen tasarruf tedbirlerine ilişkin pakette, belediyelerin sokak aydınlatma giderlerine ilişkin yükümlülüğü artırılıyor. Bu kapsamda, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak 'Genel aydınlatma payı' kesinti oranlarına yönelik düzenleme yapılıyor.

Teklifin etki analizinde, 31 Aralık 2025 tarihine kadar genel aydınlatma giderlerinin Enerji Bakanlığına konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe gelirleri payından karşılanacağı hatırlatıldı. Yeni düzenleme ile, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyeler için aydınlatma giderleri kapsamında kesilen yüzde 20'lik pay, yüzde 30'a, diğer belediyeler için ise yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılıyor. Bu sınırlar dışındaki yerler için de kesinti oranı yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltiliyor. Genel aydınlatma giderleri ile ilgili yapılan bu yeni düzenlemenin gerekçesinde, "2024 yılı bütçesinde bu kapsamda 35 milyar lira ödenek öngörülmüştür. 2024 yılı için bütçe ödeneği dışında genel bütçe vergi gelirleri payından ise 7,2 milyar TL aktarım öngörülmektedir. Aydınlatma giderlerinde belediyelerin ödeyeceği payın artırılması ile birlikte, bütçede bu konuda 11,7 milyar lira tasarruf edilecek" denildi. Düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

BOTAŞ'LA MAHSUPLAŞMA

Tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif kapsamında, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları silinecek. Görevlendirme alacaklarına karşılık ferileri ile birlikte terkin edilecek tutarlar haziran ayı itibarıyla 181,3 milyar lira olarak hesaplandı. Kanuni düzenleme sonrasında bu borç, görevlendirme bedeli alacağına mahsup edilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının kuruluşa olan 232,6 milyar lira tutarındaki borcu 51,3 milyar liraya düşecek.

ESMA ALTIN

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