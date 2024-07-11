Valilik ve AKOM'dan uyarı: İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.

İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'dan İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Şile, Pendik ve Tuzla güne gök gürültülü sağanakla başladı.

Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent geneline yayılması, akşama kadar da aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağmurlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.