Valilik ve AKOM'dan uyarı: İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul Valiliği, bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak il geneline yayılmasının beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 11:25, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:25
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi.
İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM'dan İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı uyarısı
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Şile, Pendik ve Tuzla güne gök gürültülü sağanakla başladı.
Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent geneline yayılması, akşama kadar da aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.
Yağmurlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.