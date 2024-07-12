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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

Yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 15:47, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:59
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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Gaga Bulut" hesap adını kullanan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u (27) Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına almıştı.

Tutuklandı

Altuğ'un, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildiği belirtilmişti. Yapılacak olan çalışmaya esas olmak üzere bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de şantaj suçlamasıyla tutuklanmıştı

Şüpheli hakkında geçmiş tarihlerde de ilgili birimlerce; Cumhurbaşkanına Hakaret, Devlet Kurumlarını Aşağılama, Şantaj, Müstehcenlik, Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal gibi suçlardan soruşturma yürütülmüştü.

Bulut Altuğ, 30 Aralık 2022 tarihinde Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı.

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