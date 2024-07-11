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Altının gramı 2 bin 522 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 522 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 530 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 10:47, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:48
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Altının gramı 2 bin 522 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 504 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 522 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 530 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 381 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 420 doların direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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