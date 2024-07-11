2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler alınmaya başlandı

Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.

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