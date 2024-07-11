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Rekabet Kurulu, Google hakkındaki soruşturmada cezaya gerek görmedi

Rekabet Kurulu, Google'ın, genel arama motoru sonuç sayfasında sunulan özellikler aracılığıyla bu pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmadığına ve şirkete idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 11:35, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:38
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Rekabet Kurulu, Google hakkındaki soruşturmada cezaya gerek görmedi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google llc, Google International llc, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük (Google) hakkında yürütülen soruşturma sürecinin sonuna gelindi.

Şirketin genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu diğer internet sitelerinin faaliyetlerini zorlaştırarak kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla geçen yıl açılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Google'ın, masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu "videolar", "kullanıcılar bunu da sordu", "çeviri kutucuğu", "spor kutucuğu", "hava durumu kutucuğu" gibi çeşitli arama özellikleriyle internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelendi.

İnceleme sonucunda Kurul, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna ancak bu pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmadığına karar vererek, idari para cezası uygulamadı.

- Şirkete yönelik bir soruşturma daha devam ediyor

Google hakkında, dikey olarak entegre yapıda faaliyet gösterdiği reklam teknolojisi tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığına ilişkin iddialara yönelik bir soruşturma da sürüyor.

Öte yandan Kurul, Google'a yönelik bugüne kadar yürüttüğü 4 soruşturma kapsamında 1,25 milyar lira para cezası vermişti.

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