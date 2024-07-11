Türkiye'den 21 üniversite 'Avrupa'nın en iyi üniversiteleri' listesinde

Sıralama kuruluşu QS, uluslararası yayın sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik gibi birçok alanı dikkate alarak Avrupa'nın en iyi 500 üniversitesini sıraladı.

500 okul arasında Türkiye'den 21 okul listede kendine yer bulmayı başardı.

ETH Zürih-İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Avrupa'nın en iyi üniversitesi seçildi. İkinci sırada Imperial College London yer alırken, üçüncü sırada ise Oxford Üniversitesi yer aldı.

TÜRKİYE'DEN HANGİ ÜNİVERSİTELER LİSTEDE?



QS'in sıralamasına göre, Türkiye'nin en iyi üniversitesi ODTÜ oldu. listenin 114. sırasında yer alan ODTÜ'nün arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 123'üncü, Koç Üniversitesi ise 159. sırada yer aldı.

Öte yandan ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitesi, işveren itibarı açısından Avrupa'nın en iyi 50 üniversitesi arasına girdi.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, "Türk üniversiteleri, artan uluslararası itibarlarının da etkisiyle yükselişe geçti. Bu artan prestij, onları küresel yüksek öğrenimde mükemmeliyetin en üst kademelerine yükseltmeye devam ediyor. Bu performansın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda dünyanın en iyi yükseköğretim sistemleriyle rekabet edecek şekilde konumlandıracak."

İşte QS'in hazırladığı listeye Türkiye'den dahil olan üniversiteler:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (114. sıra)

İstanbul Teknik Üniversitesi (123. sıra)

Koç Üniversitesi (159. sıra)

Boğaziçi Üniversitesi (165. sıra)

Bilkent Üniversitesi (184. sıra)

Sabancı Üniversitesi (188. sıra)

Hacettepe Üniversitesi (198. sıra)

İstanbul Üniversitesi (222. sıra)

Ankara Üniversitesi (264. sıra)

Gazi Üniversitesi (291. sıra)

Yıldız Teknik Üniversitesi (291. sıra)

Ege Üniversitesi (363. sıra)

İstanbul Gelişim Üniversitesi (421. sıra)

Marmara Üniversitesi (421. sıra)

Çankaya Üniversitesi (457. sıra)

Dokuz Eylül Üniversitesi (462. sıra)

Abdullah Gül Üniversitesi (462. sıra)

Gebze Teknik Üniversitesi (470. sıra)

Galatasaray Üniversitesi (470. sıra)

Bahçeşehir Üniversitesi (483. sıra)

Anadolu Üniversitesi (487. sıra)