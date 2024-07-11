'Bu kadarına da pes' dedirten hırsızlıklar! Biri palet çaldı diğeri ayran

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki iki farklı işyeri önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde bir çiğ köfteci önüne toptancı tarafından bırakılan ayranlar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bir zincir marketin önündeki boş paletler de hırsızların hedefi oldu. "Bu kadarına da pes dedirten hırsızlıklar" güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.