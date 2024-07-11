MSB: Bedelli askerlik tutarı ikinci altı ay için 217.871 TL oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 11 Temmuz "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" münasebetiyle, 29 yıl önce soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerini rahmetle anarak, Bosna Hersek halkının acısını paylaştıklarını ifade etti.

Aktürk, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle de demokrasiye ve milli iradeye kasteden FETÖ'cü hainlere karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 28, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1355 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini veren Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında da şunları söyledi:

"Teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasbettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat, el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

Aktürk, bu vesileyle, 4 Temmuz'da Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'a da Allah'tan rahmet diledi.

- Hudut güvenliği

Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunduğunu kaydeden Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3'ünün terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi ve şöyle konuştu:

"929 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64 bin 362 olmuştur. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir."

- Bölgesel ve küresel barışa katkılar

TSK'nın terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatleri korumanın yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, şunları söyledi.

"5 Temmuz'da Nijer'in Ankara Büyükelçisini kabul eden Sayın Bakanımız, Washington'da icra edilen 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmektedir. Sayın Bakanımız zirve kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ikili ve heyetler arası görüşmelerine katılmakta, bazı müttefik ve ortaklık ülkeleri savunma bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmekte, çeşitli forum ve oturumlara iştirak etmektedir. Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı' kapsamında, Donanma Komutanımız Koramiral Kadir Yıldız tarafından 8-9 Temmuz'da Yunanistan Donanma Komutanı ziyaret edilmiştir."

Aktürk, 50. yıl dönümü idrak edilecek Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlam ve önemini vurgulamak, adaya huzur getiren harekatın başarısını geniş katılımlı şekilde kutlamak maksadıyla MSB ile KKTC makamları koordinesinde, Kıbrıs gazileri ve yakınlarının da katılacağı etkinlikler düzenleneceğini kaydetti. Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri, TCG Anadolu'nun KKTC liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 50. yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır."

Tuğamiral Aktürk, MSB ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Lefkoşa Büyükelçiliğinin işbirliğiyle 20 Temmuz-30 Eylül arasında Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesinde 50. Yıl Sergisi açılmasının, 19 Temmuz'da Girne Yavuz Çıkarma Plajında "Şafak Nöbeti" etkinliği düzenlenmesinin de planlandığını paylaştı.

???????İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, şöyle devam etti:

"İsrail, Filistinlileri katletmekle kalmadığı gibi hayatta kalan Filistinlilere de her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır. Hastane ve okulları hedef alan ve her geçen gün saldırılarının şiddetini artıran İsrail'in, uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarına yönelik bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' kararı, işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının açık bir göstergesidir. Saldırılarını bitirme, ateşkes görüşmelerine ve bu yönde alınan kararlara uyma niyetinde olmadığını gösteren İsrail karşısında, uluslararası toplumun kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

- Eğitim ve tatbikatlar

TSK'nın halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü bildiren Aktürk, bu kapsamda 1-12 Temmuz arasında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler, 4-14 Temmuz arasında ise Batı Karadeniz'de Breeze tatbikatlarının devam ettiğini belirtti.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Belçika Deniz Kuvvetlerine ait Louise Marie gemisi tarafından 4-7 Temmuz tarihleri arasında, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Vice Admiral Constantin Balescu gemisi tarafından ise 6-8 Temmuz arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Francesco Mimbelli gemisi tarafından 11-15 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 12-17 Temmuz arasında, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Pegnitz gemisi tarafından ise 16-19 Temmuz arasında İzmir'e liman ziyaretleri icra edilecektir."

Aktürk, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında TCG Gaziantep firkateyni tarafından Kanada ve Bulgaristan'a ait gemilerle, 3 Temmuz-15 Ağustos arasında Doğu Akdeniz'de "Çok Yüksek Hazırlıklı Deniz Görev Kuvveti" görevine katılım sağlandığını söyledi.

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetinin Singapur'un ardından Sri Lanka'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini bildiren Aktürk, korvetin, 18-21 Temmuz arasında Umman'ın Maskat limanını ziyaret edeceğini aktardı.

Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonuyla "TAYK-AKPA 53'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı"nın 13 Temmuz'da İstanbul'da başlayacağını ve 18 Temmuz'da Göcek Muğla'da son bulacağını söyledi.

- Romanya hava sahasında eğitim görevi

12 Temmuz'a kadar "Açık Semalar Anlaşması" kapsamında, nakliye uçağı tarafından Gürcistan hava sahasında gözlem uçuşu gerçekleştirileceğini bildiren Aktürk, "Bugün, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında Birleşik Krallık'a ait uçaklarla icra edilen ikili eğitim görevine dört F-16 uçağı ile tanker uçağımız katılım sağlamaktadır. Söz konusu görevde Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklar da yer almaktadır." dedi.

TSK'nın insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye de destek verdiğini ifade eden Aktürk, "Rezerv Güç" kapsamında, bugüne kadar 8 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 21 helikopter ile 671 sorti icra edilerek destek sağlandığını bildirdi.

- Bedelli askerlik tutarı

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini bildiren Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda tekerlekli konteyner taşıyıcı aracın (DROPS) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını kaydetti.

Aktürk, bedelli askerlik tutarı hakkında da bilgi vererek şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Temmuz 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."

- Sorular

Öte yandan bakanlık kaynakları, ABD'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yapacağı ikili görüşmelerde F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmediği ve son durum hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:

"Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."

- Kilit kapanmaktadır

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekatının alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiğini bildirerek şunları paylaştı:

"Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü, dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."

Bakanlık kaynakları, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuşma yapan Bakan Güler'in temaslarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Türk savunma sanayisinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO'nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan savunma sanayisi kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO'nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır."