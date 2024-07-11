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Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçtiğini vurgulayarak, "Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 12:41, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:44
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Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi.

Bugünün, insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu senesi olduğunu anımsatan Erdoğan, bu hüzün dolu günde şehitlerin kederli ailelerine ve tüm Boşnak halkına taziyelerini iletti.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, büyük fikir ve dava ile devlet adamı Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözündeki hikmeti ve acı gerçeği akıldan çıkarmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabb'im, tüm şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'da yakınlarını kaybedenlerin acılarının daha dün gibi taze olduğunu belirten Erdoğan, her 11 Temmuz'da acıları yenilenen şehitlerin ailelerine ve Boşnak halkına Allah'tan sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin eş sunucularından olduğu, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Uluslararası Günü" olarak ilan edilmesine dair karar tasarısının 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kararın hazırlanmasından kabul edilmesine kadar tüm aşamalarında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Srebrenitsa Soykırımına benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak 29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini, uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Tüm dünya olarak insanlık ve samimiyet imtihanından geçiyoruz. Şunun bilinmesini isterim, Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

- "Her türlü nefret söylemi geride bırakılmalı"

Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Bosna Hersek'teki soykırımı hala inkar edenleri ve savaş suçlularını yüceltenleri esefle karşıladıklarının altını çizen Erdoğan, savaş sonrası evlerine geri dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri de endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Hangi etnik kökenden olursa olsun, her bir Bosna Hersek vatandaşının yaşadığı yerde kendisini emniyette hissetmesi için yerel makamların üzerlerine düşen görevi yapmalarını beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Bosna Hersek'te kalıcı barış ve istikrarın muhafazası için her türlü nefret söylemini artık tamamen geride bırakmalı, barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü yaymanın yollarını aramalıyız." diye konuştu.

Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının hakim kılınmasının en samimi temennileri olduğunu belirten Erdoğan, çatışma ve gerilimden kimsenin kazançlı çıkmayacağını herkesin aklında tutması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine yönelik koşulsuz desteğimizi daima sürdüreceğiz. Sizlerden, gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Srebrenitsa şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

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