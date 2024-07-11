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Bakan Yerlikaya: Bu kabine döneminde FETÖ'ye 6 bin 25 operasyon yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 12:58, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 13:44
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Bakan Yerlikaya: Bu kabine döneminde FETÖ'ye 6 bin 25 operasyon yapıldı

Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" programındaki konuşmasında, milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren unutulmaz günlerin ulusların hafızası olduğunu söyledi.

Söz konusu günlere 1071 Malazgirt Zaferi, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapatan 30 Ağustos Zaferini örnek gösteren Yerlikaya, 15 Temmuz'un da Türk milletinin acıyla gözyaşıyla cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destan olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, üzerinden 8 yıl geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın üzerine acımasızca ateş açıldığını, tankların insanları ezdiğini, Gazi Meclisin işgal döneminde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştığını vurgulayarak, ihanet gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar." sözlerinden sonra yüzbinlerce cesur yüreğin meydanlara koştuğunu aktardı.

Üzerlerine adeta yağan kurşunlara rağmen milletin geri adım atmayıp vatanına sahip çıktığının altını çizen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"O gece meydanlara çıkanlar geri dönmeyi ve vazgeçmeyi hiç ama hiç düşünmediler. O karanlık gece aydınlığa çıkana dek pek çok kahramanlık öyküsü yaşandı. Milli Mücadelenin unutulmaz ismi Nene Hatun'dan Boğaz Köprüsü girişinde şehit edilen 4 çocuk annesi Ayşe Aykaç'a, Dumlupınar'da şehadete eren ve son nefesini oğlu Onbaşı Mehmet'in kucağında veren Çetmili Kara Ali Çavuş'tan 'Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik.' diyerek darbecilere karşı koyarken şehit düşen 21'indeki Batuhan Ergin'e kadar tüm kahramanlarımızda aynı feraset, aynı dirayet ve aynı maneviyat hakimdi. O gece 252 vatandaşımız şehitlik makamı ile Hakk'a yürüdü, 2 bin 740 vatandaşımız da gazilik mertebesine ulaştı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Yerlikaya, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan bir milletin evlatları olarak şehitlik ve gazilik makamının ulaşılabilecek en yüksek şeref olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

- İstanbul Valisi Gül: "7'den 70'e vatandaşımızın tamamı bu direnişin karşısında oldu"

İstanbul Valisi Davut Gül de FETÖ'nün en önemli özelliğinin inkar, iftira ve kumpas olduğunu söyledi.

FETÖ'cülerin bu tavrının kendisini şaşırtmadığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye ilk defa darbelerle karşılaşmadı. Rahmetli Menderes'in başına ne geldiğini biliyoruz. 70'te, 80'de, 28 Şubat'ta neler olduğunu biliyoruz, görüyoruz. 15 Temmuz'un bir önceki darbelerden iki temel farkı var. Biri ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın devleti yöneten irade olarak kararlılık göstermesi. Şimdiye kadar şöyle bir anlayış vardı. 'Bir darbe olduğunda herkes sıraya geçecek ve herkes teslim olacak.' Anadolu insanının rahmetli Menderes'e sahip çıkamama, Menderes'in ipe gitmesini sadece ağlayarak, üzülerek seyretmesinin acısını yıllarca yaşadığını biliyoruz, görüyoruz. Aynı pişmanlığı yaşamamak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, liderliğinde, onun dirayeti, milletimizin ferasetiyle buna karşı koyduk. 7'den 70'e istisnalar hariç vatandaşımızın hemen hemen tamamı bu direnişin karşısında oldu."

Gül, 15 Temmuz'da Türkiye'deki basın kuruluşlarının tamamına yakınının da darbecilere karşı mücadeleye katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Bakan Yerlikaya ile Vali Gül'e plaket takdim edilen programda, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili İlhami Çil, eski TİM Başkanı İsmail Gülle, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Takvim Gazetesi köşe yazarı Ekrem Kızıltaş, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, 15 Temmuz gazileri Ahmet Onay, Beşir Doğan, Doğan Özdemir, Gürsel Erden, Yahya Tezgelen ve Vasfi Yılmaz da konuşma yaptı.

15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananların anlatıldığı videonun da izlettirildiği programın ardından Bakan Yerlikaya, etkinliğin düzenlendiği salon önünde 15 Temmuz'a ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

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