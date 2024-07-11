Bakan Şimşek: En zoru geride bıraktık, başaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşuyor.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Mali disiplinde bir sorun yok. Yapısal reformlar kalıcı hale gelmeli

Yarın açıklanacak veri ile cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,5'in altına düşmüş olacak.

Kur riskini azalttık

Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırdık

Kamunun bilançosunu tekrar güçlü bir şekilde konumlandıracağız.

Bankalarla swapı neredeyse kapattık. Swap hariç net rezerv 18 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

Risk priminde dramatik bir düşüş yaşandı

Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Son 1 yılda risk priminde daralma 450 puan civarında, benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var.

Temmuzda KKM'den çıkış daha hızlanacak

KKM 60 milyar doların altına indi, Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak

Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı. Türkiye'nin dış kaynağa erişiminde sorun öneli ölçüde ortadan kalktı.

2017 sonrasında bankalarımızın uzun vadeli kaynağa erişimi dramatik şekilde arttı.

Rezervlerdeki artış sıcak para değil

Rezervlerdeki artış sıcak para değil, vatandaşların ve şirketlerin dövizden TL'ye geçmesi

En zoru geride kaldı

Enflasyonda en zoru geride kaldı. Para politikasının yeniden inşa edilmesi zaman alıyor.

Dezenflasyon döneminin başındayız. En zoru geride bıraktık, program çalışıyor, başaracağız.

Temmuzda enflasyon yüzde 60'a inebilir

Gelecek ay enflasyon yüksek ihtimalle yüzde 60 civarına inebilir, yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var.