Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:
Sivasspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir
Kasımpaşa-Konyaspor
Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
Antalyaspor-Göztepe
Samsunspor-Beşiktaş
Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK
Mondihome Kayserispor (Bay)