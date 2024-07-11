Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 19:51, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 20:07
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu