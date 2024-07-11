Kars'ta fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta akşam saatlerinde sağanak ve fırtına ektili oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca yağan sağanak yağmur sebebiyle kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile kaplandı.

Yağmura yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Yusufpaşa ve Sukapı mahallelerini birbirine bağlayan Kars çayı üzerindeki köprü suyla kaplanınca sürücüler zor anlar yaşadı.

Faik Bey Caddesi ve İnönü Caddesi de yağmur sularıyla göle döndü. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, tahta ve benzeri malzemeler koyarak sudan korunmaya çalıştı.

Elektrik akımına kapılan 2 inek öldü

Yağmurun ardından Kars'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Paşaçayır Mahallesinde şiddetli rüzgar ve sağanakla birlikte elektrik direğinden kopan kabloların temas ettiği 2 inek, akıma kapılarak öldü.

Şiddetli rüzgar sebebiyle Halit Paşa caddesinde kökünden sökülen bir ağaç devrildi. Ağacın devrildiği sırada yolda araç ve yaya olmaması can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

Fırtına ağacı kökünden söktü

Yusufpaşa Mahallesi Muhtarı Ferit Koç, durumu belediye yetkililerine bildirerek, ağacın yerinden kaldırılması talebinde bulundu. Ardından olay yerine gelen ekipler ağacı hızar makinesi ile parçalara ayırıp kaldırdı.

Yetkililer fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.