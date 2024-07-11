Netanyahu: Hamas anlaşmaya aykırı taleplerde bulunuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze savaşında tüm hedeflere ulaşana kadar İsrail ordusunun durmayacağını açıkladı.

Ateşkes planına bağlı olduğunu da söyleyen Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşması çerçevesine aykırı taleplerde bulunduğunu söyleyerek rehinelerin ancak Hamas üzerindeki baskı sonucu geri getirilebileceğini belirtti.

HAMAS'TAN İSRAİL'E TEPKİ

Hamas ise İsrail'i zaman kazanmak ve müzakereleri engellemek için "oyalama taktiği kullanmakla" suçladı.

Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde devam eden ateşkes görüşmeleri için İsrailli müzakerecilerin Kahire'ye gittiği öğrenildi.

Mısırlı kaynaklar, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve olumlu gelişmeler yaşandığını belirtiyor.

Ancak hala belli başlı anlaşmazlıklar mevcut. Bu konuların ise savaş sonrası Gazze Şeridi'ne sınır geçişleri ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi olduğu gelen bilgiler arasında.