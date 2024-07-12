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Sahte üniversite sahte diploma! Rektörü de liseli

168 ülkede 4 bine yakın öğrencisi olduğu öne sürülen 'Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. Kayıt için 2-4 bin avro ödeyenler diplomalarının sahte olduğunu anlayınca kampüsü ve akademisyeni bulunmayan sözde üniversiteye dava açtı. Rektör görülen 'Ali İlseven' ise iddiaya göre 'Profesör' değil lise mezunu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 07:52, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 08:10
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Sahte üniversite sahte diploma! Rektörü de liseli

Uzaktan eğitim verdiği ve 4 bine yakın öğrencisi bulunduğu öne sürülen Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı iddia ediliyor. Diplomaların sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla bazı mağdurlar konuyu CİMER'e şikayet etti, bazıları da davacı oldu.

Mağdurlar adına Avukat Dilara Damla Öksüz, İstanbul'da Anadolu Adliyesi'ne suç duyusunda bulundu. Dilekçede, "Dolandırıcılık ağı, internet üzerinden kurdukları, sahte üniversite siteleri ile yürütülmektedir. Ali İlseven ve Damla İlseven, devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma vermektedir. Bu diplomaların da Türkiye'de YÖK denkliği bulunduğu, 168 ülkede geçerli olduğu algısını yaratmaktadır. Hiçbir akademisyeni olmayan, kampüsü olmayan, mütevelli heyeti olmayan ve hiçbir hükmü olmayan üniversite görünümlü internet siteleri kurup hukuka aykırı biçimde faaliyet göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM ADRESİ YOK

Soruşturmayla birlikte birçok skandal ortaya döküldü. Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü belirtilen üniversitenin rektörü olarak Prof. Dr. Ali İlseven görülüyor. Ancak akademik bir kaydı bulunmayan İlseven'in lise mezunu olduğu dahi ileri sürülüyor. YÖK'ün bu iddiaların takipçisi olacağı belirtiliyor. Türkiye'deki üniversiteler gibi "..edu.tr" uzantılı "https://yenipazar.edu.tr" adresinden yayın yapan üniversitenin bir mektup adresi, posta kodu da yok. İletişim bölümünde sadece e-posta adresi ve Kosova'ya ait bir telefon numarası var. O numara da asla çevrilmiyor. Hayali üniversiteye kayıt olan öğrencilerin 2 ila 4 bin avro ödediği, öğrencileri ikna için üniversitenin internet adresinde "edu.tr" uzantısı kullanıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Av. Öksüz, "Bir üniversite değilseniz bu uzantıyı kullanamazsınız. Savcılığın YÖK ve ilgili domain şirketi ile yapacağı yazışma sonucu bu skandalın nasıl gerçekleştiği ortaya çıkacak" dedi.

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