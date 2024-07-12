Bakan Güler açıkladı: 'Kilit' kasımda kapanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da gitti.

NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e önemli açıklamalarda bulundu.

"TERÖRİSTAN'A İZİN YOK"

NATO zirvesindeki ikili görüşmelerle ilgili değerlendirmeler de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir terör devletine asla izin vermeyeceklerini muhataplarına bir kez daha ilettiklerini belirtti.

Güler, "Orada PKK/PYD bağlantılı bir oluşuma izin vermeyeceğiz. Bunu zaten daha öncede defalarca dile getirmiştik. Burada bir kez daha bunu muhataplarımıza ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti Teröristana asla geçit vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da dün NATO toplantı da bunu vurguladı" dedi.

"KİLİT KASIM'DA KAPANIYOR"

Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatının aşaması ve ne zaman tamamlanacağıyla ilgili ilk kez SABAH'a konuşan Güler, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatını Kasım ayında tamamlamayı planlıyoruz. Kilidin kapanmasıyla birlikte Gara'nın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyoruz. PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerindeyiz. Öyle tüneller yapılmış, öyle mağaralar bulunuyor ki bölgede onların tümünün nerede olduğu tespit ettik. Ona ilişkin çalışmaları başlattık.

Maalesef burada askerimizi en çok zorlayan hava şartları oluyor. Sadece teröristlerle değil, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyoruz. Bu şartlara rağmen tek askerimizin burnu kanamadan operasyonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

SURİYE İLE KANDİL ARASINDAKİ ÖRGÜT KORİDORU KAPANACAK

Bölgeye eli kanlı terör örgütünün sürekli Kandil'den ve Suriye'den unsur gönderdiğini belirten Milli Savunma Bakanı Güler, "Pençe-Kilit harekat bölgesine gelen bu teröristleri etkisiz hale getiriyoruz. Birçoğu da bizim verdiğimiz çetin mücadeleyi görünce kaçıyor. Terör örgütü bu bölgeyi çok önemsiyor. Burası Suriye ile Kandil arasında kilit konumda bulunuyor.

Bu harekatın tamamlanmasıyla Suriye ile Kandil arasındaki irtibatı kesmiş olacağız. Harekatla tüm alanı kontrol altına almayı planlıyoruz. Yine belirtmeliyiz ki biz Türkiye olarak, muhataplarımıza da ilettiğimiz gibi Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Bizim buradaki tek amacımız terörle mücadele etmek" dedi.