Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,74 puan artışla 11.036,07 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 48,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,16 ile iletişim oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme ise 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de üretici enflasyonuna çevrildiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.