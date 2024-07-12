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Osman öğretmenin öldürülmesinde ikisi öğretmen 4 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da erkek öğretmenin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 17:01, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:00
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Osman öğretmenin öldürülmesinde ikisi öğretmen 4 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Temmuz'da merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi'nde öğretmen Zeynep A'nın (39) evinde meslektaşı Osman K'nin (41) tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayın ardından eve gelen polislere teslim olan Zeynep A'nın dini nikahlı eşi Şeyhmus Y. de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Şeyhmus Y'nin kardeşi Yakup Y. ve yeğeni Mustafa Y. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 9 Temmuz'da öğretmen Zeynep A'nın (39) evinde bulunduğu sırada meslektaşı Osman K. (41) tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunan Zeynep A. polise teslim olmuştu.

Gözaltına alınan Zeynep A. ile Osman K'nin aynı okulda görev yaptıkları öğrenilmişti.

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