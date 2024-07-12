İzmir'deki 'Seçil Erzan' vakasının şüphelisi banka müdürü adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

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