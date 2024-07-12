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Bakan Kurum: 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla, güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 15:16, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:17
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Bakan Kurum: 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak

Adıyaman'ın merkez İndere Bölgesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgede deprem dönüşüm seferberliği yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"(İndere Bölgesi) Yaklaşık 16 bin konutumuzun burada inşa faaliyetleri yürütülüyor. Nereden bakarsanız bakın burada 50 bin Adıyamanlı vatandaşımız yaşayacak. Burada yaşadığında okuluyla, camisiyle, yeşil alanıyla, meydanıyla örnek bir şehir olsun istiyoruz. Bu anlayışla yerin üstünde yuvalarımızı, ticari ünitelerimizi yaparken bir taraftan da alt yapısıyla yine örnek bir uydu kent, örnek bir şehircilik modeli olması amacıyla yerin altında da binlerce kilometrelik alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatlarımızı şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün 11 ilimizde 276 bin konutun şantiyesi hızla ilerlemektedir. Toplamda 441 bin hak sahibi vatandaşımız için il il yerinde gidip tespitleri yapmak suretiyle gerek şehrin çeperindeki belirlediğimiz alanlarda gerekse şehrin içindeki rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz."

- 76 bin konut teslim edildi

Ekiplerin köylerde de çalışmalar yürüttüğünü, deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıracaklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 76 bin konutumuzun tüm deprem bölgesinde teslimlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konutun teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Hamdolsun 11 ilimizde çok önemli mesafeler aldık. Çabalarımızın da meyvelerini konut teslimleriyle birlikte almaya başladık. Orada vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuştuğu güzel bir süreci de yine kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Çok daha hızlı çalışacağız. Çok daha hızlı mesafe kat edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslim edip vatandaşlarımıza inşallah sağlam, güvenli konutlarda oturmalarına imkan sağlayacağız. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir. 2025 sonuna kadar 11 ilimizde, ilçelerimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla gece gündüz arkadaşlarımız inşallah bu hizmetleri yapıyor olacak."

- "11 ilimiz, Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak"

Adıyaman'da 8 bin 174 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Kurum, 45 bin 444 konutun inşasının il ve ilçelerde devam ettiğini aktardı.

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesinin ayağa kalkması hepimizin derdi. Buradaki her bir kardeşim, buradaki her bir vatandaşım depremde kaybettiğimiz şehitlerimizin bize emanetidir. İşimize böyle bakıyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz pahasına, canımız pahasına sahip çıkacağız. Onların hedeflerini, onların hayallerini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. 11 ilimizin hiçbir yerinde, hiçbir kardeşimiz kendisini asla ve asla yalnız hissetmeyecek. Çünkü burada kim yaşıyorsa Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, alevisiyle, sünnisiyle hepimiz kardeşiz. Tüm kardeşlerimizle birlikte şehirlerimizi kimseyi ayırt etmeden, kimseyi geri bırakmadan inşallah bu şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Devletimizin eli her zaman buradaki kardeşlerimizin omzunda olacak. 2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz tam aksine güçlü alt yapısıyla güçlü konutlarıyla, güçlü sanayisiyle, turizmiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. 11 ilimiz Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak."

Bakan Kurum'a, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, kurum amirleri ve diğer ilgililer eşlik etti.

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