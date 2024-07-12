TFF Başkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu

Bu 3 adayın seçime girebilmeleri için, kongrenin yapılacağı gün genel kurul divanına delege sayısının 5'te 1'i (65 delege) oranında imza sunmaları gerekecek.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının onaylandığı belirtildi.

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