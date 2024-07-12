Bakan Şimşek bu kez 'Evine mangal aldı' denilerek hedef alındı

Gazeteci Deniz Zeyrek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığını öne sürmüştü. Bakanlık bu habere ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek daha önce de eski Sanayi ve Teknoloji bakanı Bakanı Mustafa Varank'ın havuzlu villa aldığını, bunun fotoğraflarının elinde olduğunu iddia etmiş ancak Bakan Varank'ın "açıkla" çağrılarına rağmen bu fotoğrafları yayınlayamamıştı.