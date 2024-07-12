AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'nun detaylarını açıkladı.

Açıklamalarının ardından en düşük emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtlayan Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen bir çalışmanın olduğunu ancak bu çalışmaların tamamlanmadığını söyledi. Etki analizi ile birlikte hazırlanacak raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını aktaran Abdullah Güler, çalışmanın nihayetlenmesiyle hafta başında açıklayacaklarını duyurdu.