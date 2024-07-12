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17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 16:29, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:31
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17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı

Olay, 11.20 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı'yı (23) yaraladı. Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğkan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey Burak Avcı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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