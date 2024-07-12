Motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında karar

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanık Erdoğan Özdemir'in cezası belli oldu.

KURYE KATİLİNE 24 YIL HAPİS CEZASI

"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık, 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapse mahkum edildi.

AZMETTİRMEKLE SUÇLANAN BABAYA BERAAT

Oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan Özdemir ile babası Orhan Özdemir, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman, bazı dernek ve siyasi parti temsilcileri ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, bulunduğu cezaevinden tanık olarak dinlenen Kurtuluş Şen, olaydan önce evine gelen sanık Orhan Özdemir'in, Sultan D.'nin evini kastederek, "Eve bir hamle olmayacak, ne olacaksa o kapının önünde olacak. Aslan gibi evlat yetiştirdim, oğlum her zamanda arkamda." gibi ifadeler kullandığını anlattı.

Orhan Özdemir ise tanığın yalan söylediğini ileri sürdü.

Maktulün annesi Zuhal Akman, sanık ve oğlunun beyanlarının her aşamada çeliştiğini vurgulayarak, "Sadece Ata Emre değil, burada başkaca Ata Emre'lerin de hayatlarına dokunacak hem hukuki hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Baba Erol Akman da olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, Anneler Günü'nde annesinin doğum gününü kutlamak isteyen bir çocuğun yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti.

Baba Akman, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Ata Emre Akman'ın annesi ve babasının konuşmaları sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Avukatların dinlenmesinin ardından tekrar söz verilen Orhan Özdemir, azmettirme iddiasına ilişkin, böyle bir olay gerçekleştirecek olsa kendi oğlunu değil, çevresinde bulunan başkaca kişileri kullanabileceğini dile getirdi.

Sanık Erdoğan Özdemir de babasının kendisini azmettirmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyetince, sanık Erdoğan Özdemir'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapse mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

Sanık Erdoğan Özdemir, ayrıca "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 8 aya indirilen ceza, adli para cezasına çevrildi.

Mahkeme heyeti, oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Özdemir'in ise beraatına ve tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen Erdoğan Özdemir, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan Erdoğan Özdemir polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Erdoğan Özdemir'in "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunulmuştu.

İddianamede, Orhan Özdemir'in ise "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılması talep edilmişti.