Cenk Tosun Fenerbahçe yolunda

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yerli golcü arayışı devam ediyor.

Bertuğ Yıldırım için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler, Rennes'in 7 milyon euro bonservis bedeli istemesiyle rotayı Cenk Tosun'a çevirdi.

Beşiktaş'ın anlaşamaya varamadığı 33 yaşındaki milli golcü, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Cenk Tosun'un transferin bitmesi durumunda kısa süre içerisinde sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de forvet rotasyonunun transfer edilecek yabancı bir golcü, Edin Dzeko ve Cenk Tosun arasında olması bekleniyor.