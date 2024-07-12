Ciro Immobile Beşiktaş'ta
Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile her konuda anlaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 17:33, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:36
Rafa Silva va Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, bir yıldızı daha renklerine bağladı. Siyah-beyazlı ekip, Lazio'da forma giyen 34 yaşındaki İtalyan Santrfor Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile her konuda anlaştı.
Lazio ile geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan Immobile, 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
AYRINTILAR GELİYOR...